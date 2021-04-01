ТюмГУ будет сотрудничать с платформой "Россия - страна возможностей"

| Фото: utmn.ru | Фото: utmn.ru

Тюменский госуниверситет подписал соглашение о сотрудничестве с президентской платформой "Россия – страна возможностей" на всероссийском проектном семинаре "На одной волне с университетами" в Сочи, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Уверен, укрепление взаимодействия позволит создать целую экосистему, где самые активные студенты смогут находить поддержку, новые возможности и раскрывать весь свой потенциал", – отметил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Подписание соглашений позволит выстроить единообразный подход к организации личностной и профессиональной диагностики участников конкурсов и проектов "Россия – страна возможностей" в российских вузах. Обеспечит поддержку карьерного сопровождения и развитие практико-ориентированного образования, направленного на формирование деловых компетенций у студентов. Поможет реализовать концепцию единой точки входа проектов платформы в российских университетах.

"Мы оцениваем все проекты платформы как эталоны, уровень их целеполагания и проработки делает их максимально привлекательными и результативными. Надеюсь, мы станем участниками нового проекта платформы по созданию "Центра компетенций", который будет содействовать успешному трудоустройству выпускников", - отметил ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук.

До конца 2020 года планируется открыть не менее 20 центров на базе ведущих университетов России. В них будут реализованы лучшие практики оценки ведущих проектов платформы (в том числе конкурса "Лидеров России") и различные проекты индивидуализации обучения.

Студенты смогут пройти тестирование по оценке своих компетенций в лидерских и управленческих областях, получить рекомендации по их улучшению и развитию, а также индивидуальный "маршрут" образовательной траектории, который разработают совместно с вузами. По итогу прохождения индивидуальных образовательных программ студенты смогут получить соответствующие документы, которые будут принимать работодатели.