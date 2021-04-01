Тюменские студенты стали финалистами олимпиады "Траектория будущего"

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Студенты кафедры информационной безопасности ТюмГУ стали финалистами олимпиады "Траектория будущего". В числе 15 финалистов Яков Ваймер, Сергей Федоров и Дмитрий Смирнов сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В полуфинале ребята успешно сдали индустриальный экзамен "Microsoft 98-366: Networking Fundamentals" и получили промышленный сертификат MTA.

В финале 15 участников сдают международный сертификационный экзамен Cisco Certified Network Associate: 200-301 CCNA Implementingand Administering Cisco Solutions (CCNA).

Кроме того, студенты шестого курса специальности "Компьютерная безопасность" Владимир Нестор и Андрей Козлов успешно справились с заданиями отборочного и полуфинального этапов олимпиады страны "Я – профессионал" и представили ТюмГУ в финале соревнований в номинации "Безопасность информационных систем и технологий критически важных объектов".

В 2020 году оба уже были призерами олимпиады "Я-профессионал".