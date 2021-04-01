В Тюмени впервые пройдет хоккейный турнир среди студенческих команд

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Четыре студенческие команды примут участие в хоккейном турнире в Тюмени с 16 по 18 апреля, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.

Кубок Тюменской области среди студенческих команд пройдет на ледовой арене СК "Партиком". За награды будут бороться представители Тюменского государственного университета, Тюменского индустриального университета, Тюменского высшего военно-инженерного командного училища и сборной Тюменской области, в которую вошли по пять представителей из вышеперечисленных вузов.

Первый матч между сборной области и ТВВИКУ состоится 16 апреля в 17 часов. Официальное открытие с участием ректоров тюменских вузов запланировано на 20 часов. Сразу после этого на лед выйдут студенты ТюмГУ и ТИУ.