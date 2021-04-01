Дождевые черви, многоножки и коллемболы комфортно чувствуют себя в окрестностях "ЗапСибНефтехима"

СИБУР СИБУР

Строительство и запуск производственных процессов "ЗапСибНефтехима" не оказали выраженного негативного влияния на уровень биоразнообразия лесных экосистем в окрестностях Тобольска.

Экологический мониторинг в зоне строительства, а теперь и эксплуатации Западносибирского Нефтехимического комбината специалистами Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской академии ведется с 2015 года.

"Нами организовано наблюдение за динамикой состава, численности и биомассы почвенных беспозвоночных, - сообщила энтомолог Елена Сергеева. - Существуют ряд индикаторных видов беспозвоночных животных, которые чутко реагируют на малейшие изменения условий окружающей среды. К ним можно отнести почвенных беспозвоночных, таких как - дождевые черви, многоножки, коллемболы, некоторые виды жуков или, к примеру, отдельных водных представителей - поденок, ручейников, стрекоз".

Наблюдение за динамикой состава, численности и биомассы почвенных беспозвоночных в пределах мониторинговых участков, по оценке ученых, не оказали выраженного негативного влияния на уровень биоразнообразия лесных экосистем в окрестностях "ЗапСибНефтехима".