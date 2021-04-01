Тюменские школьные коллективы приглашают на всероссийский театральный проект

| Фото: группа "РДШ. Тюменская область" во ВКонтакте | Фото: группа "РДШ. Тюменская область" во ВКонтакте

Юных жителей Тюменской области приглашают поучаствовать во всероссийском проекте "Школьная классика". Мероприятие продлится до 7 июня, организует его Российское движение школьников совместно с Театральным институтом им. Бориса Щукина.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в региональном отделении РДШ, заочный этап конкурса уже стартовал и продлится до 25 апреля. С 11 по 13 мая состоится очный этап, а со 2 по 7 июня в Псковской области пройдет финальное мероприятие "Всероссийская театральная лаборатория школьных театров, приуроченная ко дню рождения А. С. Пушкина".

"Проект разработан для ребят, которые давно мечтают создать театральный кружок у себя в школе, но не знает, как начать. Также он будет интересен тем, кто уже занимается в школьном театре и стремится выступить на большой сцене. У участников есть шанс ближе познакомиться с профессиями из сферы театральной деятельности и поработать с известными актерами", - рассказали организаторы.

Поучаствовать могут школьные коллективы численностью до 15 человек под руководством педагога или одного из родителей. Возраст ребят – от 8 до 17 лет. Участникам предлагают два уровня – базовый и продвинутый.

Базовый позволяет создать школьный театр с нуля "под ключ". Это образовательный онлайн-курс, который станет доступен школьникам после регистрации. Уроки разместят на платформе "Корпоративный университет".

На продвинутый уровень приглашают уже действующие школьные театральные коллективы. Это те ребята, которые хотят интегрироваться в творческое профессиональное сообщество и побороться за победу.

Чтобы принять участие в проекте участникам базового уровня необходимо зарегистрироваться на сайте рдш.рф и подать заявку на участие. Тем, кто желает попробовать себя на продвинутом уровне, нужно также пройти заочный и очный отборы. Подробная информация и условия участия размещены на сайте рдш.рф.

Любовь Голышева