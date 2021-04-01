"Доктор с вами": работающих тюменцев проверят на рак

| Фото: Областная клиническая больница №1 | ОКБ 1 Тюмень во ВКонтакте | Фото: Областная клиническая больница №1 | ОКБ 1 Тюмень во ВКонтакте

Врачи тюменских поликлиник приглашают работающих тюменцев на профилактическое обследование в рамках акции "Доктор с вами" в субботу 17 апреля, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Акция посвящена раннему выявлению онкологических заболеваний. Пройти обследование можно в поликлинике по месту жительства. Для этого нужно уточнить время работы акции на сайте или по телефону своего лечебного учреждения.