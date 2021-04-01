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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

"Доктор с вами": работающих тюменцев проверят на рак

Общество, 16:01 16 апреля 2021

Областная клиническая больница №1 | ОКБ 1 Тюмень во ВКонтакте | Фото: Областная клиническая больница №1 | ОКБ 1 Тюмень во ВКонтакте

Врачи тюменских поликлиник приглашают работающих тюменцев на профилактическое обследование в рамках акции "Доктор с вами" в субботу 17 апреля, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Акция посвящена раннему выявлению онкологических заболеваний. Пройти обследование можно в поликлинике по месту жительства. Для этого нужно уточнить время работы акции на сайте или по телефону своего лечебного учреждения.

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# больницы , здоровый образ жизни , медицинский осмотр , профилактика

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