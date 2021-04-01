Тюменцы прошли обучение в "Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Петрова"

| Фото: medgorod.info | Фото: medgorod.info

Два специалиста рентгенологического отделения Медицинского города Надежда Ерх и Татьяна Семенова прошли обучение в "Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Петрова" в Санкт-Петербурге.

Обучающий курс "Мультимодальный подход в лучевой диагностике молочной железы" длился пять дней. Тюменских специалистов познакомили с прогрессивным подходом диагностики молочных желёз - один универсальный специалист-диагност проводит все виды исследований и решает, какие из исследований предпочтительнее для данной конкретной женщины, чтобы достоверно установить или опровергнуть наличие того или иного заболевания.

"Женщина, приходя на обследование к такому универсальному специалисту, в короткие сроки проходит все необходимые исследования для постановки диагноза. Кроме того, результаты обследования молочной железы принято описывать по системе Bi-RADS. Её применение принципиально отличается от традиционной оценки получаемого изображения при исследовании, так как основная цель Bi-RADS - не столько установка морфологического диагноза, сколько определение тактики ведения конкретной пациентки. Таким образом пациентка в конечном итоге попадает на повторный приём к врачу-маммологу с заключительным диагнозом по этой системе. Такой подход весьма удобен и доктору, так как он позволяет сократить временной период от обращения женщины до постановки диагноза и начала лечения", - рассказала врач-рентгенолог Медицинского города Татьяна Семенова.

Такой мультимодальный подход в лучевой диагностике молочной железы активно применяется в федеральных медицинских центрах, пишет "АиФ - Западная Сибирь".