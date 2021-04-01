ФСБ России предотвратила государственный переворот в Беларуссии

| Фото: официальная группа ФСБ России ВКонтакте | Фото: официальная группа ФСБ России ВКонтакте

Спецоперацию по предотвращению готовящегося военного переворота в республике Беларусь провели Федеральная служба безопасности РФ и Комитет государственной безопасности республики.

Как сообщается на сайте ФСБ России, идеологи белорусской радикальной оппозиции - Юрий Зянкович и Александр Федута - задержаны. Они планировали во время празднования Дня Победы в Минске организовать военный переворот по отработанному сценарию "цветных революций", а также физически устранить президента Александра Лукашенко.

По информации, полученной от белорусских партнеров, в приватных чатах одного из интернет-мессенджеров Зянкович и Федута организовали обсуждение плана вооруженного мятежа в Белоруссии и решили провести в Москве тайную встречу с оппозиционно настроенными генералами вооруженных сил республики.

Юрий Зянкович после проведенных консультаций в США и Польше прибыл в Москву. В ходе встречи заговорщики заявили "белорусским генералам", что для успешной реализации их замысла необходимо физическое устранение практически всей верхушки руководства республики. Они подробно изложили план военного переворота, в частности включающий, захват радио и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование в столице республики лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа.

Готовилось полное отключение энергосистемы Белоруссии для затруднения действий силовых и правоохранительных структур. Предполагалось, что активную фазу начнут некие вооруженные формирования, находящиеся на так называемых "скрытых базах".

Конечной целью являлось изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства страной на "Комитет национального примирения". При этом Зянкович планировал стать "куратором" парламента страны и правовой системы, а Федута хотел заниматься политической реформой и идеологической работой.

После задержания и оформления всех документов заговорщики переданы белорусским партнерам.

В отношении Зянковича и Федуты следственными органами Белоруссии расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти) УК РБ.