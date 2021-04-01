21 апреля в Тюмени погоду определяет северный ветер

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До плюс 12 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 21 апреля, прогнозирует сервис Gismeteo. Утром - плюс 3, к ночи - до плюс 2-х.

Синоптики обещают переменную облачность. Преимущественно северный ветер будет дуть со скоростью 2-3 метра в секунду с порывами до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление повышенное - 764-768 мм рт. ст. Небольшие геомагнитные возмущения.

Заход солнца в 20 часов. Долгота дня 14 часов 46 минут. Сегодня день на 4 минуты длиннее, чем вчера.