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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

21 апреля в Тюмени погоду определяет северный ветер

Общество, 07:59 21 апреля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До плюс 12 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 21 апреля, прогнозирует сервис Gismeteo. Утром - плюс 3, к ночи - до плюс 2-х.

Синоптики обещают переменную облачность. Преимущественно северный ветер будет дуть со скоростью 2-3 метра в секунду с порывами до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление повышенное - 764-768 мм рт. ст. Небольшие геомагнитные возмущения.

Заход солнца в 20 часов. Долгота дня 14 часов 46 минут. Сегодня день на 4 минуты длиннее, чем вчера.

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# погода в Тюмени

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