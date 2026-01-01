  • 21 января 202621.01.2026среда
Вопросы детского отдыха обсуждают специалисты из 22 регионов России в Тюмени

Общество, 14:10 21 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 300 участников из 22 регионов России собрал открытый семинар организаторов детского отдыха "Диалоги профессионалов 72 — Мы вместе" в Тюмени. Программа рассчитана на три дня, мероприятия проходят на базе центра "Олимпийская ребячка" до 22 января.

Среди ключевых тем — кадровый вопрос в отрасли, физическое и ментальное здоровье специалистов, взаимодействие с властью и родительским сообществом, новые источники финансирования организаций, форматы семейных смен в лагерях.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" рассказала президент ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе", генеральный директор центра "Ребячья республика" Лариса Шилова.

"Мы собрались поговорить о кадрах, как развивать общее дело. Хочется выработать решения, поделиться опытом, находками. У Тюменской области свои подходы в кадровой политике, очень тесное взаимодействие между отраслями: здравоохранения, социальной защиты, молодежной политики, спорта", — отметила она.

Семинар открывает юбилейный год для известных детских лагерей: 35 лет исполняется в 2026 году "Ребячьей республике", 20 лет — "Острову детства", 15 лет — "Прометею". Их представители также поделятся опытом организации детского отдыха со специалистами

Количество участников семинара "Диалоги профессионалов 72 — Мы вместе" заметно растет с годами, отмечает вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских. Интерес для специалистов представляет опыт работы ассоциации "Мы вместе". Добавляет уникальности региону и то, что функционал отдыха и оздоровления находится в социальной сфере, а не только в сфере образования.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кроме того, лагеря и вожатые из Тюменской области не раз побеждали на всероссийских конкурсах. В 2025 году центр "Алые паруса" признали лучшим в России в категории "Круглогодичные организации отдыха и оздоровления детей", а вожатый "Ребячьей республики" Мария Кудымова вошла в число лучших по итогам федерального конкурса.

"У гостей есть желание понять, как работает система, как в принципе работает это направление", — подчеркнула Ольга Кузнечевских.

По итогам 2025 в Реестре организаций отдыха детей и их оздоровления Тюменской области года — 672 организации. Ежегодно охват организованными формами отдыха и оздоровления и занятости в регионе составляет 96 %. В прошлом году охват составил 265 тыс. детей школьного возраста.

В 2025 году по льготным программам в Тюменской области отдохнули 94 тыс. детей, из них свыше 4,5 тыс. - из семей участников СВО.

Вера Коршунова

# детские лагеря , детский отдых

