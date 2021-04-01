  • 22 апреля 202122.04.2021четверг
  • USD76,8198
    EUR92,2913
  • В Тюмени 8..10 С 6 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Владелец батута в Тюмени заплатит девочке за перелом руки

Общество, 14:40 22 апреля 2021

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

30 тыс. рублей отсудила тюменка у батутного центра за перелом руки дочери, сообщает пресс-служба областного суда.

Как следует из материалов дела, 21 ноября 2020 года в батутном центре "Ниндзя-Парк" в ТРЦ "Колумб" 10-летняя девочка во время прыжков на батуте неудачно прыгнула и повредила руку. Диагноз — закрытый перелом шейки лучевой кости.

Мать потребовала у администрации аттракциона вернуть деньги за билеты, но получила отказ. Тогда женщина направила иск в суд, чтобы взыскать с ООО "КИНО" 1 тыс. 800 рублей за посещение батутного центра, 708 рублей на лечение ребенка, 50 тыс. рублей компенсации морального вреда и 33 тыс. 540 рублей за услуги представителя в суде.

В суде представитель ответчика заявил, что девочка могла получить травму не на батуте, но была предоставлена видеозапись, где виден момент падения. К тому же оказалось, что на момент несчастного случая у батутной арены был просрочен сертификат соответствия.

Калининский районный суд частично удовлетворил иск тюменки и взыскал с ООО "КИНО" 30 тыс. рублей компенсации морального вреда, а также 450 рублей за расходы на посещение парка развлечений, 1 тыс. 255 руб. за оплату юридических услуг и 15 тыс. 225 рублей штрафа за невыполнение требований потребителя вернуть деньги.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# батут , суд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:14 22.04.2021Сформирован список участников из Тюмени на фестиваль Ural music night
15:03 22.04.2021В Тобольске арт-художник распишет фасад пункта проката стадиона "Тобол"
14:56 22.04.2021В Тюменской области от COVID-19 умерли три человека
14:51 22.04.2021Тюменские волонтеры организовали в вузе прием старых батареек