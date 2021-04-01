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Тюменская область готова к приему летнего туристического потока

Общество, 17:42 22 апреля 2021

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Индустрия сферы гостеприимства и сервиса Тюменской области готова к приему летнего туристского потока. Летом 2021 года в регионе ожидается множество фестивалей и событий.

"Предложения и продукты туристической отрасли региона реализуются круглый год. Wellness-туризм выделен в числе приоритетных направлений и пользуется повышенным спросом в зимний период, а летом появляются дополнительные возможности, позволяющие туристу дополнить отдых сезонными локациями. В летний сезон к отдыху на термальных источниках региона можно добавить любую экскурсионную программу, проехать одним из брендовых маршрутов, самостоятельно ознакомиться с туристическими локациями в ходе прогулок с аудиогидами, которые можно найти в мобильном приложении Visit Tyumen", — рассказала директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

В самой Тюмени можно воспользоваться услугами появившихся сервисов шеринга автомобилей, велосипедов, электросамокатов. Кроме того, летом гости могут побывать на оборудованных специальной разметкой пляжах на загородных базах отдыха и туристских базах.

Как добавила Мария Трофимова, летом в Тюменской области проводится много событийных мероприятий. Традиционно привлекают туристов такие фестивали, как музыкальный "Лето в Тобольском кремле", фестиваль исторической реконструкции "Абалакское поле", этнофестиваль "Небо и земля", "Стальной характер", народное гуляние "Красная горка", ярмарка "Квасной пир на весь мир", гастрономический фестиваль "Золотой карась", фестиваль казачьей культуры "Наследники Ермака" и другие события. В 2021 году они пройдут с соблюдением всех противоэпидемиологических требований.

Инна Пахомова

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# Visit Tyumen , отдых , туризм , туристы

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