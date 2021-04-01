Александр Моор поблагодарил сотрудников Федерального нейроцентра за спасение жизни людей

Фото из личного аккаунта Александра Моора во ВКонтакте Фото из личного аккаунта Александра Моора во ВКонтакте

Ежедневно, на протяжении десяти лет, сотрудники Федерального центра нейрохирургии возвращают к жизни пациентов с тяжелыми заболеваниями, дарят шанс на нормальную, полноценную и счастливую жизнь, написал в своих официальных аккаунтах в социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Рад сегодня поздравить коллектив Федерального нейроцентра с 10-летним юбилеем со дня проведения первой операции. Здесь работают настоящие фанаты своего дела. Каждый день хирурги центра дарят шанс на нормальную, полноценную, счастливую жизнь десяткам пациентов. Зачастую с тяжелейшими заболеваниями", - написал он, разместив фото с главным врачом клиники Альбертом Суфиановым и полпредом в УФО Владимиром Якушевым.

Добавим, за 10 лет врачи-нейрохирурги прооперировали свыше 35 тыс. пациентов из 84 российских регионов и 14 стран ближнего и дальнего зарубежья. В Федеральном центре нейрохирургии разработаны новые авторские методики, активно используются цифровые методы диагностики и нейровизуализации. Еще на этапе предоперационной подготовки врачи-нейрохирурги активно применяют метод 3D реконструкции для планирования оперативных доступов и ключевых этапов операции. ФЦН является единственным среди нейрохирургических центров в РФ, который имеет аппарат для выполнения МРТ с вертикализацией. Миссией Федерального центра нейрохирургии в Тюмени является развитие малоинвазивной нейрохирургии, что позволяет сократить время пребывания пациентов до 2-3 дней в стационаре в зависимости от патологии.

Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени известен в международном нейрохирургическом сообществе как мощная образовательная площадка. Под руководством профессора Альберта Суфианова в центре проведено 74 учебных мероприятия, в их числе конференции, семинары, практические курсы. В качестве лекторов на них побывало 166 иностранных врачей-нейрохирургов из 29 стран мира. Всего прошли обучение 1 тыс. 500 специалистов из 38 государств, сообщает пресс-служба ФНЦ.