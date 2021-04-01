Александр Моор поблагодарил сотрудников Федерального нейроцентра за спасение жизни людей
Ежедневно, на протяжении десяти лет, сотрудники Федерального центра нейрохирургии возвращают к жизни пациентов с тяжелыми заболеваниями, дарят шанс на нормальную, полноценную и счастливую жизнь, написал в своих официальных аккаунтах в социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор.
"Рад сегодня поздравить коллектив Федерального нейроцентра с 10-летним юбилеем со дня проведения первой операции. Здесь работают настоящие фанаты своего дела. Каждый день хирурги центра дарят шанс на нормальную, полноценную, счастливую жизнь десяткам пациентов. Зачастую с тяжелейшими заболеваниями", - написал он, разместив фото с главным врачом клиники Альбертом Суфиановым и полпредом в УФО Владимиром Якушевым.
Добавим, за 10 лет врачи-нейрохирурги прооперировали свыше 35 тыс. пациентов из 84 российских регионов и 14 стран ближнего и дальнего зарубежья. В Федеральном центре нейрохирургии разработаны новые авторские методики, активно используются цифровые методы диагностики и нейровизуализации. Еще на этапе предоперационной подготовки врачи-нейрохирурги активно применяют метод 3D реконструкции для планирования оперативных доступов и ключевых этапов операции. ФЦН является единственным среди нейрохирургических центров в РФ, который имеет аппарат для выполнения МРТ с вертикализацией. Миссией Федерального центра нейрохирургии в Тюмени является развитие малоинвазивной нейрохирургии, что позволяет сократить время пребывания пациентов до 2-3 дней в стационаре в зависимости от патологии.
Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени известен в международном нейрохирургическом сообществе как мощная образовательная площадка. Под руководством профессора Альберта Суфианова в центре проведено 74 учебных мероприятия, в их числе конференции, семинары, практические курсы. В качестве лекторов на них побывало 166 иностранных врачей-нейрохирургов из 29 стран мира. Всего прошли обучение 1 тыс. 500 специалистов из 38 государств, сообщает пресс-служба ФНЦ.