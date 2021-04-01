Тюменская область пользуется популярностью у туристов из Самарской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жители Самарской области активно интересуются туристическими продуктами, которые созданы в Тюменской области. Это исторический центр Сибири - Тобольск, Ялуторовск со своим сибирским колоритом, обзорные экскурсии, брендовые маршруты "В Сибири по своей воле" и "Черное золото Сибири", термальные источники.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заявила директор агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

Она рассказала, что делегация Самарской области работает в Тюменской области с 22 апреля. Представители регионального министерства культуры и туроператоры прилетели в Тюмень первым прямым авиарейсом Самара – Тюмень. Планируется, что он будет выполняться трижды в неделю, а стоимость билетов составит от 3,5 тыс. рублей.

"В рамках визита делегации Самарской области мы проводим круглый стол по обмену информацией о туристических продуктах и ресурсах. Самарская делегация презентует свои продукты, мы расскажем о своих. В ходе информационного тура наши гости проедут по основным туристическим локациям, познакомятся с потенциалом и ресурсами нашего региона", - рассказала Мария Трофимова.

Она добавила, что Тюменская область популярна среди туристов страны. Интересуются продуктами, представленными в Тюменской области, и самарские туроператоры.

Руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов пригласил тюменцев в регион. Он отметил, что Самарская область богата природными достопримечательностями, здесь сохранились многочисленные объекты культурного наследия.

"В нашем регионе тюменцам может быть интересна акватория великой Волги. Именно у нас река делает поворот на 180 градусов, огибая Жигулевские горы. Это уникальная особо охраняемая заповедная территория, где есть все возможности для восстановления сил. В Тольятти располагается акватория Жигулевского моря, где часто отдыхают любители яхтинга, серфинга и других видов спорта", - рассказал он.

Артур Абдрашитов рассказал и о многочисленных объектах культурного наследия, которые располагаются в Самаре и Сызрани.

Добавим, визит Самарской делегации в Тюменскую область является ответным. Осенью 2020 года представители сферы туризма Тюменской области также побывали в самарском регионе. Стороны договорились о привлечении дополнительных туристических потоков в регионы.

Любовь Голышева