В больнице села Бердюжье потушили условный пожар
Условный пожар тушили в филиале Областной больнице № 4 с. Бердюжье, сообщает МЧС по Тюменской области.
По замыслу учений, "возгорание" произошло в терапевтическом отделении. Персонал, обнаружив "возгорание", сообщил о случившемся по телефону "101" и руководству больницы, после чего приступил к эвакуации людей.
Электрики в свою очередь произвели обесточивание корпуса. К месту условного пожара были направлены подразделения 151-й пожарно-спасательной части, организован штаб и созданы участки тушения.
Звенья газодымозащитников провели разведку, приступили к спасению людей, которые не смогли самостоятельно выбраться наружу - их передали работникам скорой помощи.
Занятия помогли проверить степень готовности, а также отработать действия администрации и медперсонала при возникновении пожара.