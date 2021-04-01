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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В больнице села Бердюжье потушили условный пожар

Общество, 16:48 24 апреля 2021

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Условный пожар тушили в филиале Областной больнице № 4 с. Бердюжье, сообщает МЧС по Тюменской области.

По замыслу учений, "возгорание" произошло в терапевтическом отделении. Персонал, обнаружив "возгорание", сообщил о случившемся по телефону "101" и руководству больницы, после чего приступил к эвакуации людей.

Электрики в свою очередь произвели обесточивание корпуса. К месту условного пожара были направлены подразделения 151-й пожарно-спасательной части, организован штаб и созданы участки тушения.

Звенья газодымозащитников провели разведку, приступили к спасению людей, которые не смогли самостоятельно выбраться наружу - их передали работникам скорой помощи.

Занятия помогли проверить степень готовности, а также отработать действия администрации и медперсонала при возникновении пожара.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , учения

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