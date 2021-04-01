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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмень прибудет тематический поезд Минобороны

Общество, 17:53 26 апреля 2021

Министерство обороны РФ | Фото: Министерство обороны РФ

Тематический поезд Министерства обороны РФ прибудет в Тюмень 22 мая. Железнодорожный состав сделает остановки в 51 городе. График движения размещен на сайте ведомства.

Состав проследует почти через всю страну в рамках масштабной агитационно-пропагандистской акции "Мы — армия страны. Мы — армия народа". Тематический поезд отправился с Киевского вокзала в Москве 25 апреля.

"Оформление вагонов отражает героические страницы нашей истории, новейшие достижения Вооруженных сил, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период пандемии. На железнодорожных станциях выступят концертные бригады, будут организованы экскурсии по выставочным экспозициям. Все желающие смогут пройти медицинское обследование", — сообщили в Министерстве обороны РФ.

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# акция , Министерство обороны России , поезда

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