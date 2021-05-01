Назван важный фактор для поступления в Тюменское президентское кадетское училище

| Фото: Пресс-служба ТПКУ ВКонтакте | Фото: Пресс-служба ТПКУ ВКонтакте

Желание ребенка поступить в военное учебное заведение - важнейший фактор для его дальнейшей учебы. Об этом рассказала заместитель начальника Тюменского президентского кадетского училища по учебной работе Евгения Станкевич.

Если в первую очередь это желание родителей, а мальчик окажется не готов - ничего хорошего из такой ситуации не выйдет. Ребенок будет чувствовать себя плохо и неуютно, в какой-то момент сложится ситуация, что его нужно будет забрать из училища домой, пояснила замначальника.

Второй фактор - это, конечно здоровье. Определение годности или негодности по состоянию здоровья сначала идет по копии медкарты из поликлиники, входящей в обязательный пакет документов при подаче заявления на поступление, также по копии карты из школы, сертификата о прививках и по результатам медосмотра, пройденного по месту жительства непосредственно перед подачей заявления. Такой серьезный перечень требований связан с тем, что принимающая сторона должна быть уверена, что ребенку будет комфортно жить и развиваться в условиях училища, а в перспективе он сможет стать курсантом военного вуза, куда традиционно жесткий отбор.

Группу здоровья у детей определяет непосредственно медкомиссия ТПКУ, к предварительным испытаниям допускается только 1 и 2 группа здоровья. Всего претендентам нужно пройти пять этапов вступительных испытаний, это физподготовка (сдача нормативов на быстроту, силу и выносливость), психологическое тестирование и собеседования с преподавателями по русскому языку, математике и иностранному, который изучался в школе. Ничего сверх программы начальной школы с детей не спрашивают, почеркнула Евгения Станкевич.

Она также предостерегла родителей от покупки якобы билетов с ответами и от вступления в группы в мессенджерах, где обещают помочь с поступлением в ТПКУ. Информация, распространяемая ими, не соответствует действительности, а билеты обновляются каждый год, поэтому в свободном доступе в сети их быть не может.

Заместитель начальника Тюменского президентского кадетского училища по учебной работе призвала родителей прежде, чем вести ребенка в это учреждение, объяснить ему условия жизни здесь. Важно проговорить, что он будет жить в закрытой обстановке, встречаться с родителями раз в неделю и только при хорошей учебе он сможет уходить в увольнение не один раз в месяц, а два или три.

"Кроме того, ребенок должен хорошо учиться, потому что у нас достаточно высокие учебные нагрузки, выше, чем в обычной средней школе. Если ваш ребенок хорошо учится, делает это сам и вы не сидите с ним до 12 ночи и не делаете вместо него уроки - у него очень большие шансы стать нашим кадетом", - подчеркнула Евгения Станкевич.

Дарья Казакова