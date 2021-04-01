Тобольский фотограф претендует на победу в конкурсе "Самая красивая страна"

| Фото: департамент по культуре и туризму Тобольска | Фото: департамент по культуре и туризму Тобольска

Тобольский фотограф Александр Лобацеев стал полуфиналистом конкурса Русского географического общества "Самая красивая страна", сообщает городской департамент по культуре и туризму.

В полуфинал вышла работа тоболяка "Жемчужина Сибири в золотом ожерелье". Всего за 143 дня авторы из разных стран прислали 65 тыс. 661 снимок, из которых более 7 тыс. детских. Фотографии принимались в десяти номинациях: "Пейзаж", "Дикие животные", "Эти забавные животные", "Россия с высоты птичьего полета", "Искусство дикой природы", "Многоликая Россия", "Снято на смартфон", "Фотопроект", "Живой архив" и "Магия воды".

До 30 апреля определят по 10 финалистов в каждой взрослой номинации и по пять — в детской. До конца июня жюри назовет победителей, а также обладателей второго и третьего мест в каждой номинации. Призами для взрослых станут премии в размере 250 тыс. рублей.

Кроме того, пользователи интернета выберут обладателя приза зрительских симпатий на сайте конкурса с 3 по 14 мая.

"Самая красивая страна" — масштабный российский фотоконкурс дикой природы. В нем участвуют профессионалы и любители. С 2015 года на конкурс поступило более 510 тыс. снимков. Лучшие работы демонстрируют на выставках в России и за рубежом.