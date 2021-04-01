  • 28 апреля 202128.04.2021среда
  • USD74,9578
    EUR90,4666
  • В Тюмени 4..6 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тобольский фотограф претендует на победу в конкурсе "Самая красивая страна"

Общество, 17:46 28 апреля 2021

департамент по культуре и туризму Тобольска | Фото: департамент по культуре и туризму Тобольска

Тобольский фотограф Александр Лобацеев стал полуфиналистом конкурса Русского географического общества "Самая красивая страна", сообщает городской департамент по культуре и туризму.

В полуфинал вышла работа тоболяка "Жемчужина Сибири в золотом ожерелье". Всего за 143 дня авторы из разных стран прислали 65 тыс. 661 снимок, из которых более 7 тыс. детских. Фотографии принимались в десяти номинациях: "Пейзаж", "Дикие животные", "Эти забавные животные", "Россия с высоты птичьего полета", "Искусство дикой природы", "Многоликая Россия", "Снято на смартфон", "Фотопроект", "Живой архив" и "Магия воды".

До 30 апреля определят по 10 финалистов в каждой взрослой номинации и по пять — в детской. До конца июня жюри назовет победителей, а также обладателей второго и третьего мест в каждой номинации. Призами для взрослых станут премии в размере 250 тыс. рублей.

Кроме того, пользователи интернета выберут обладателя приза зрительских симпатий на сайте конкурса с 3 по 14 мая.

"Самая красивая страна" — масштабный российский фотоконкурс дикой природы. В нем участвуют профессионалы и любители. С 2015 года на конкурс поступило более 510 тыс. снимков. Лучшие работы демонстрируют на выставках в России и за рубежом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Тобольск , фотоконкурс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:34 28.04.2021Танцевальные баттлы ждут тюменцев на акции "Культурный хоровод"
19:25 28.04.2021Елена Майер: "Нижнетавдинский район имеет все шансы стать местом притяжения туристов"
19:12 28.04.2021Бывшего лесничего ждет суд за превышение полномочий в Нижней Тавде
19:01 28.04.2021В Тюмени парковки будут бесплатными с 1 по 10 мая