Мастеров из Тюменской области и Югры обучат основам дизайна и ведения бизнеса

| Фото: "Ялуторовский острог" ВКонтакте | Фото: "Ялуторовский острог" ВКонтакте

Мастера из Тюмени, Тобольска, Тюменского и Ярковского районов, а также из города Советский Ханты-Мансийского автономного округа стали участниками расширенной программы онлайн-акселератора "Путь ремесленника". Все они прошли специальный конкурсный отбор. До 5 июня с ремесленниками индивидуально будут работать дизайнеры и бизнес-наставники проекта. Итогом станет участие в очном практикуме по разработке дизайна ремесленного продукта.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пиар-менеджер проекта Юлия Котикова.

Она отметила, что всего заявки на участие в проекте подали 119 мастеров из Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Среди них - жители Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Ишима, Заводоуковска, а также Абатского, Аромашевского, Голышмановского, Исетского, Ярковского, Нижнетавдинского, Бердюжского районов.

"Основная часть обучения проходит в онлайн-формате. Поэтому все 119 мастеров смогут посещать лекции от наставников проекта и приглашенных экспертов. Индивидуальное сопровождение получат только те, кто прошел отбор", - уточнила она.

Так, запланирована лекция директора ассоциации этнокультурных центров и организаций по сохранению наследия "ЭХО" Светланы Кольчуриной. Она расскажет о способах создания современного и востребованного на рынке ремесленного продукта, о том, на что стоит обращать внимание во время коллабораций и об эффективных приемах работы с ремесленниками.

Адвокат из Москвы Ирина Белоусова и главный редактор издания BrandLawyer.ru раскроют вопросы защиты авторского права в ремесленничестве. О мотивации и сопротивлении у творческих людей расскажет бизнес-психолог Оксана Пешкова. Также будут раскрыты такие темы как продажи в сфере ремесленничества, особенности продвижения ремесленной продукции в соцсетях, приемы брендинга для локальных проектов.

Мастерица Ирина Сырцева из села Перевалово рассказала, что пришла в акселератор "Путь ремесленника", чтобы найти свой стиль и придать продукции аутентичность. Она занимается изготовлением пряничных сувениров с 2018 года.

"У меня есть идея сделать тюменские пряники узнаваемыми, чтобы глядя на них можно было сразу понять – это сувенир из Тюменской области. Привнести в украшение какие-то этнические компоненты. Изготовление пряников для меня сейчас основное занятие и я хочу развиваться в этом ремесле дальше. Думаю, что акселератор поможет мне найти ту самую изюминку, которая позволит вывести дело на новый уровень", - рассказала она.

Напомним, реализует акселератор в Тюменской области центр социальной адаптации и культурного развития "Эбием" из Ялуторовска в партнерстве с агентством по развитию малых территорий "Цель 11". Это стало возможным благодаря победе проекта "Онлайн-акселератор "Путь ремесленника" в Тюменской области" в конкурсе Фонда президентских грантов.

Любовь Голышева