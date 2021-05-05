Пять театральных коллективов Тюменской области получили региональную субсидию

Тюменский драмтеатр в Instagram, автор Евгений Шульц Тюменский драмтеатр в Instagram, автор Евгений Шульц

Пять театральных коллективов Тюменской области выиграли конкурс по предоставлению субсидии на новые проекты. Распоряжение о выделении средств из регионального бюджета подписал губернатор Александр Моор 4 мая.

Всего 11 заявок было подано на рассмотрение экспертам в региональный департамент культуры. В итоге победителями стали пятеро. Тюменский драмтеатр на спектакль "Каренин" по роману Льва Толстого получит 500 тыс. рублей. Такую же сумму выделят Театральной мастерской "Будильник" на спектакль "TWIST" по роману Чарльза Диккенса "Оливер Твист". Полмиллиона рублей предстоит освоить Молодежному театру "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко" на постановку спектакля по произведениям Бориса Рыжего.

Тюменский театр кукол благодаря региональной субсидии – 300 тыс. рублей - поставит спектакль "Сказка про Царя коварного и Вовку-Пожарного".

Централизованное культурно-досуговое объединение "Исток" Абатского района выиграло конкурс и на 200 тыс. рублей создаст спектакль в любительском театре - "Последний исполин".

"Департамент культуры продолжает поддерживать театральные коллективы и предоставляет субсидии на постановки спектаклей. Зрителей ждет новый взгляд на знаменитые классические произведения Льва Толстого и Чарльза Диккенса, современная поэзия Бориса Рыжего и удивительные сценографические решения в театре кукол. От всей души поздравляю победителей!" - написала в своих соцсетях директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Поддержка театральных коллективов Тюменской области в части выделения субсидий проходит в рамках реализации нацпроекта "Культура".

Анжела Лебедева