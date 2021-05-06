Юниорская сборная России вышла в финал чемпионата мира по хоккею

| Фото: ФХР | Фото: ФХР

Юниорская сборная России U18 одержала победу в полуфинальном матче чемпионата мира против сверстников из Финляндии - 6:5, сообщает Федерация хоккея России.

Уже к десятой минуте встречи счет был - 2:2. Все началось с шайбы Даниила Лазутина. Финны ответили голом Саму Салминена. Вскоре Матвей Мичков вывел россиян вперед, но Вернеру Миеттинену удалось подправить наброс партнера.

Во вторые двадцать минут встречи разницу сделал Никита Чибриков, оформивший дубль. В третьем периоде пять шайб побывали в воротах соперников. На дубль Ивана Мирошниченко Финляндия ответила тремя голами и опасно действовала у ворот Сергея Иванова в концовке, однако оборона и голкипер России оказались надежнее.

Финальный матч чемпионата мира юниорская сборная России сыграет 7 мая, стартовое вбрасывание состоится в 6 часов по тюменскому времени. Соперник — сборная Канады, в первом полуфинале победившая Швецию - 8:1.