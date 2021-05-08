Социальные работники Тюмени пройдут курсы повышения квалификации

Фото: ДТиС Пионер Фото: ДТиС Пионер

Более 40 специалистов организаций социального обслуживания Тюменской области повысят квалификацию и пройдут обучение основам оказания ранней помощи детям. Обучение организует Областной центр реабилитации инвалидов.

В качестве преподавателей приглашены специалисты Санкт-Петербургского института раннего вмешательства. Курс повышения квалификации состоит из трех модулей, один из которых уже завершился.

Как пояснили в департаменте социального развития Тюменской области, ранняя помощь – комплекс медицинских, социальных и психолого-педагогических услуг, оказываемых на межведомственной основе детям и их семьям. Они призваны как можно раньше выявить детей, имеющих ограничивающие их возможности заболевания, а также содействовать их оптимальному развитию, формированию физического и психического здоровья.

Напомним, в Тюменской области ранняя помощь оказывается на базе 23 организаций социального обслуживания населения.