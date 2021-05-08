Население Тюменской области составляет более 1,5 млн человек

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 млн 544,3 тыс. человек проживают в Тюменской области. Таковы данные Тюменьстата на 1 марта 2021 года. В ведомстве сообщили, что за год численность населения увеличилась на 4 тыс. 800 человек.

В январе и феврале 2021 года в регионе родилось 2 тыс. 832 ребенка. Это немногим меньше, чем год назад, когда в первые месяцы появились на свет 2 тыс. 942 малыша. Уменьшилось количество зарегистрированных браков – 1 тыс. 110 за два месяца, хотя годом ранее за тот же период было сыграно 1 тыс. 168 свадеб.

По миграции, как пишет "Вслух.ру", показатели следующие: всего в регион прибыло 7 тыс. 301 человек, в том числе 6 тыс. 185 – из других регионов.

Международная миграция составила 1 тыс. 116 человек. 1 тыс. 55 из них – из стран СНГ, еще 61 человек сменил дальнее зарубежье на Тюменскую область.

Из 5 тыс. 974 сменивших ПМЖ за два месяца 5 тыс. 335 человек переехали в другие регионы России.