Четыре человека с коронавирусом умерли в Тюменской области

| Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Две женщины 84 и 65 лет, а также двое мужчин 61 и 72 лет с COVID-19 скончались в Тюменской области за минувшие сутки. За весь период пандемии в регионе умерли 487 пациентов с коронавирусом, сообщает областной оперативный штаб.

Зарегистрировано 52 новых случая заболевания. Всего с начала пандемии инфекция подтвердилась у 35 тыс. 542 граждан.

Выздоровели 48 человек, за весь период - 33 тыс. 882.

К ИВЛ подключены 7 пациентов.

5 тыс. 683 человека остаются под медицинским наблюдением, 201 человек - на перевахтовке.