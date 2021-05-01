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Четыре семьи Тюмени и Тюменского района вышли в финал конкурса "Семья года"

Общество, 11:31 12 мая 2021

Региональный центр «Семья» во ВКонтакте (архив) | Фото: Региональный центр «Семья» во ВКонтакте (архив)

Четыре семьи из Тюмени и Тюменского района поборются за звание "Семья года - 2021" на областном этапе Всероссийского конкурса, сообщает региональный центр "Семья".

В муниципальном туре приняла участие 31 фамилия, победителями среди молодых семей стали Павел и Мария Петровы, лидерами в номинации "Многодетная семья" признали Михаила и Светлану Канаткиных. Лучшими хранителями традиций назвали Николая и Любовь Никулиных. А среди сельских семей чемпионами стали Раиль и Юлиана Башировы.

Конкурсные материалы финалистов рассмотрит областной оргкомитет регионального этапа, его итоги подведут до конца мая.

Напомним, Тюменская область участвует в конкурсе с 2016 года. "Семья года" проводится по инициативе "Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" и министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

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# конкурс , семья года

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