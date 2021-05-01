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Миллион рублей понадобился тюменцу для продажи квартиры

Общество, 16:01 13 мая 2021

Официальный twitter-аккаунт ФССП России | Фото: Официальный twitter-аккаунт ФССП России

Один миллион рублей алиментов выплатил своему сыну тюменец, сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области. Исполнительный лист находился на исполнении с 2013 года.

В жизни сына сорокалетний тюменец участия не принимал, помощи в воспитании и содержании ребенка не оказывал. Только внезапная продажа квартиры побудила его к выплатить долг по алиментам.

Чтобы снять ограничения на регистрационные действия в недвижимости, мужчине пришлось оплатить в счет погашения задолженности по алиментам миллион рублей. Кроме этого, тюменец оплатил исполнительский сбор в размере семи процентов от суммы долга.

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# алименты , судебные приставы

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