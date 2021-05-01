Ишимцы создадут пластилиновый город достопримечательностей

| Фото: архив Юлии Дериглазовой | Фото: архив Юлии Дериглазовой

Жителям Ишима предлагают слепить миниатюрные достопримечательности родного города на творческий конкурс поделок "Пластилиновый город", который стартует 19 мая. Из лучших работ участников создадут общий макет, его представят на Дне города в Фестивальном парке Ишима 11 июня.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила сотрудник детской библиотеки Юлия Назарова.

Участниками могут стать дети и молодежь до 18 лет из Ишима и других населенных пунктов при условии доставки оригинала пластилинового творения в детскую библиотеку города. Для устойчивости в работе могут быть использованы в том числе и другие материалы. Коллективные и индивидуальные работы принимают до 27 мая.

"Думаю, что конкурс найдет отклик, потому что анонс выставили в официальных пабликах только вчера, а уже поступило несколько звонков из детских садов, от начальных школ и активных читателей. Итоги конкурса подведем ко Дню защиты детей, тогда же и отметим победителей", - рассказала библиотекарь.

На Дне города рядом с экспозицией "Пластилиновый город" будет работать мастерская, где любой желающий сможет слепить часть общего городского ансамбля, будь то дерево или лавочка, и дополнить макет.

В список предлагаемых для создания достопримечательностей вошли Богоявленский собор, исторические здания детской библиотеки и бывшей тюрьмы, музеи, памятники Петру Ершову, Прасковье Луполовой и другие городские объекты.

| Фото: архив Юлии Дериглазовой | Фото: архив Юлии Дериглазовой

Инна Кондрашкина