За сутки от коронавиурса вылечились 62 жителя Тюменской области
| Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
62 человека, у которых ранее был диагностирован COVID-19, выздоровели в Тюменской области за сутки. За весь период излечились 34 тыс. 314 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб.
За минувшие сутки зафиксировано 57 новых случаев заболевания. Всего с начала пандемии заболели 35 тыс. 954 человека.
Пять пациентов находятся на ИВЛ. 6 тыс. 308 человек остаются под медицинским наблюдением, 334 - на перевахтовке.