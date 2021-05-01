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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

За сутки от коронавиурса вылечились 62 жителя Тюменской области

Общество, 14:26 16 мая 2021

Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

62 человека, у которых ранее был диагностирован COVID-19, выздоровели в Тюменской области за сутки. За весь период излечились 34 тыс. 314 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб.

За минувшие сутки зафиксировано 57 новых случаев заболевания. Всего с начала пандемии заболели 35 тыс. 954 человека.

Пять пациентов находятся на ИВЛ. 6 тыс. 308 человек остаются под медицинским наблюдением, 334 - на перевахтовке.

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# коронавирус

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