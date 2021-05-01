Тюменские школьники могут пройти обучение по программе СИБУРа и "Сириуса"

| Фото: Дворец творчества и спорта «Пионер» ВКонтакте | Фото: Дворец творчества и спорта «Пионер» ВКонтакте

К участию в совместной образовательной программе лицея "Сириус" и компании СИБУР приглашают старшеклассников Тюменской области. Заявки принимают до 25 мая. При регистрации нужно выбрать одно из двух направлений - "Химия" или "Инженерно-техническая деятельность", сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Конкурсный отбор пройдет в два этапа. По результатам второго этапа 150 школьников, набравших наибольшее количество баллов, будут приглашены к участию в очном этапе на базе "Сириуса" с 18 по 23 октября.

Программа "Гранты СИБУРа" создана для формирования у старшеклассников развитых компетенций, отвечающих требованиям СИБУРа к инженеру будущего, и подготовки к поступлению в вузы на профильные направления.

Лицей "Сириус" проводит корпоративные образовательные программы с индустриальными компаниями, научно-технологическими центрами, ведущими вузами страны. На них школьники создают и защищают высокотехнологичные проекты, посещают лекции и мастер-классы, учатся профильным и гибким навыкам.

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