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Активисты РДШ Тюменской области поведут итоги года

Общество, 11:45 19 мая 2021

Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Более 100 человек станут участниками VI съезда регионального отделения Российского движения школьников, который пройдет в Тюмени 19 мая. Это активисты РДШ, проявившие себя в учебном году, участники всероссийских проектов, лидеры детско-юношеских советов, муниципальные кураторы.

В ходе съезда пройдет итоговое заседание детско-юношеских советов по четырем направлениям — информационно-медийное, гражданская активность, военно-патриотическое направление, личностное развитие. Участники площадок подведут итоги учебного года, поделятся достижениям и результатами реализованных инициатив.

Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер наградит муниципальных координаторов и сотрудников регионального ресурсного центра – победителей всероссийского конкурса "Навигаторы детства".

Также впервые области состоится посвящение участников движения в члены РДШ. Во время торжественной линейки ребятам вручат фирменные знаки принадлежности к организации. Завершится линейка танцевальным флешмобом.

В конце съезда пройдет праздничный концерт, в ходе которого организаторы вручат отличительные знаки "Активист РДШ" и почетные грамоты самым активным муниципальным кураторам и педагогам.

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# Пионер , Российское движение школьников

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