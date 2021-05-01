Активисты РДШ Тюменской области поведут итоги года

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Более 100 человек станут участниками VI съезда регионального отделения Российского движения школьников, который пройдет в Тюмени 19 мая. Это активисты РДШ, проявившие себя в учебном году, участники всероссийских проектов, лидеры детско-юношеских советов, муниципальные кураторы.

В ходе съезда пройдет итоговое заседание детско-юношеских советов по четырем направлениям — информационно-медийное, гражданская активность, военно-патриотическое направление, личностное развитие. Участники площадок подведут итоги учебного года, поделятся достижениям и результатами реализованных инициатив.

Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер наградит муниципальных координаторов и сотрудников регионального ресурсного центра – победителей всероссийского конкурса "Навигаторы детства".

Также впервые области состоится посвящение участников движения в члены РДШ. Во время торжественной линейки ребятам вручат фирменные знаки принадлежности к организации. Завершится линейка танцевальным флешмобом.

В конце съезда пройдет праздничный концерт, в ходе которого организаторы вручат отличительные знаки "Активист РДШ" и почетные грамоты самым активным муниципальным кураторам и педагогам.