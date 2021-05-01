В Тюмени открыли выставку "Салют, пионерия!"

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Пионерскую форму, галстук, пилотку и значок представили на выставке "Салют, пионерия!", которая открылась в Центре семейного чтения им. А.С. Пушкина (ул. Газовиков, 30) в Тюмени.

Символика и атрибутика собрана из личных архивов сотрудников библиотеки. "Несмотря на то, что пионерское движение стало историей, выставка, несомненно, будет интересна многим тюменцам: ведь у всех, чье детство пришлось на время – до конца 1980-х, и слово пионер вызывает личные воспоминания", — рассказали организаторы.

Кроме того на выставке "Салют, пионерия!" представлены книги и статьи, знакомящие посетителей с историей создания пионерской организации. Здесь можно увидеть известные произведения "Тимур и его команда" Аркадия Гайдара, "Кортик" Анатолия Рыбакова, "Приключение не удалось" Юрия Сотника.

Посетить выставку можно до 31 мая в часы работы Центра семейного чтения. С собой необходимо иметь маску. Возрастное ограничение: 12+.