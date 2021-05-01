В тюменской "Точке кипения" научат справляться со стрессом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Практикум по развитию новых и эффективных способов работы со стрессом и его последствиями пройдет в тюменской "Точке кипения" (ул. Республики, 142) 20 мая, начало в 18 часов.

Участники получат конкретные инструменты, чтобы приблизиться к более спокойному и гармоничному проживанию стрессовых ситуаций в своей жизни, сообщают организаторы.

Практикум проведет тренер-консультант, социальный технолог, руководитель тимбилдинг-агентства "СПЕЦиЯ" Вера Оруджова. Она имеет несколько высших образований в сфере социологии, психологии, экономики.

Участники узнают о природе стресса, поймут, в каких ситуациях возникает стресс и на чем основывается; об упражнениях на снятие напряжения; техниках профилактики стресса и уклона от манипуляций; способах самоуспокоения и влияния на других.

Практикум будет полезен тем, кто ведет переговоры, принимает решения, активно коммуницирует с людьми и испытывает усталость от своих или чужих эмоций.

Регистрация по ссылке.