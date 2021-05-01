  • 19 мая 202119.05.2021среда
  • USD73,6992
    EUR89,9057
  • В Тюмени 17..19 С 3 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ил-76 работает в Тюменской области на ликвидации пожаров

Общество, 15:09 19 мая 2021

МЧС России | Фото: МЧС России

Самолет Ил-76 работает в Тюменской области на ликвидации пожаров.

Как сообщает департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области, за 18 мая самолет выполнил пять полетов, за 10 раз слито 210 тонн воды. Общий налёт составил 4 часа 25 минут.

Самолет Ил-76 предназначен для транспортировки и десантирования личного состава, пожарной-спасательной и специальной техники, аварийно-спасательного оборудования и грузов различного назначения, для борьбы с с обширными возгораниями. Его масса - 88,5 тонн. Максимальная скорость 800 км/ч, длительность полёта - 4 тыс. 500 км.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Ил-76 , пожароопасный сезон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:43 19.05.2021К жителям Кулаково и Лугового пришла чистая вода
16:33 19.05.2021118 сотрудников МЧС России разместили в тюменской "Жемчужине Сибири"
16:08 19.05.2021Экипажи вертолетов Ми-8АМТ и Ми-26 тушат пожары в Тюменской области
15:45 19.05.2021В Тюмени ищут актеров для ASMR-спектакль "Услышь мой шепот"