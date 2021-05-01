Ил-76 работает в Тюменской области на ликвидации пожаров

| Фото: МЧС России | Фото: МЧС России

Самолет Ил-76 работает в Тюменской области на ликвидации пожаров.

Как сообщает департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области, за 18 мая самолет выполнил пять полетов, за 10 раз слито 210 тонн воды. Общий налёт составил 4 часа 25 минут.

Самолет Ил-76 предназначен для транспортировки и десантирования личного состава, пожарной-спасательной и специальной техники, аварийно-спасательного оборудования и грузов различного назначения, для борьбы с с обширными возгораниями. Его масса - 88,5 тонн. Максимальная скорость 800 км/ч, длительность полёта - 4 тыс. 500 км.