На тушение лесных пожаров в Тюменскую область привлекли Ил-76

МЧС России МЧС России

Самолет Ил-76 с водосливным устройством емкостью 44 тонны будет тушить природный пожар в Ярковском и Аромашевском районах, сообщила заместитель губернатора Лариса Теплоухова.

На очередном заседании межведомственного оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах 18 мая она отметила: "Для тушения природного пожара на территории Ярковского и Аромашевского районов правительство Тюменской области привлекло самолет Ил-76".