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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На тушение лесных пожаров в Тюменскую область привлекли Ил-76

Общество, 10:22 18 мая 2021

МЧС России

Самолет Ил-76 с водосливным устройством емкостью 44 тонны будет тушить природный пожар в Ярковском и Аромашевском районах, сообщила заместитель губернатора Лариса Теплоухова.

На очередном заседании межведомственного оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах 18 мая она отметила: "Для тушения природного пожара на территории Ярковского и Аромашевского районов правительство Тюменской области привлекло самолет Ил-76".

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# Лариса Теплоухова , пожароопасный сезон

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