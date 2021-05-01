118 сотрудников МЧС России разместили в тюменской "Жемчужине Сибири"

| Фото: "Жемчужина Сибири" ВКонтакте | Фото: "Жемчужина Сибири" ВКонтакте

118 сотрудников МЧС России, прибывших в Тюменскую область для оказания помощи в тушении природных пожаров, базируются в центре "Жемчужина Сибири".

Об этом сообщается на официальной странице учреждения в социальной сети ВКонтакте.

Напомним, в связи со сложившейся пожароопасной ситуацией в Тюменскую область прибывают аэромобильные группировки МЧС России из Пермского края, Курганской и Свердловской областей, Уральского учебного спасательного центра МЧС России и Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Всего около 230 спасателей и 30 единиц специальной техники.

В настоящее время в регионе действуют 17 лесных и 3 ландшафтных пожара. В ликвидации труднодоступных лесных пожаров задействуют самолет Ил-76 МЧС, который сбросил более 210 тонн воды. Защиту населенных пунктов от огня ведет вертолет Ми-8 МЧС с водосливным устройством, которым было сброшено 120 тонн воды.