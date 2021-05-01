Детям из Тюменской области отменили ПЦР-тест для отдыха в местных лагерях

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

О смягчении ряда антиковидных требований в детских лагерях Тюменской области в ближайшую летнюю кампанию сообщила президент Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" Лариса Шилова на пресс-конференции в ИА "Тюменская линия". При этом отдых будет организован с соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции и сохранением ряда ограничений.

В частности, для детей из Тюменской области отменили справки с результатами ПЦР. Вместо этого понадобится справка о санэпидокружении.

"Справку нужно получить в своих поликлиниках, чтобы лагерь понимал, что в течение 21 дня ребенок не имел контактов с болеющими людьми. Для детей из других регионов справка ПЦР обязательна, как и справка об эпидокружении", - уточнила Лариса Шилова.

В Тюменской области летняя оздоровительная кампания 2021 года пройдет при 75%-й загрузке лагерей, продолжительность смены - 14 дней. Сохраняются ограничения по доступу родителей на территорию лагерей, запрещена и передача посылок отдыхающим.

Для сотрудников лагерей будет действовать масочный режим.

"В этом году работникам лагерей разрешено трудиться не вахтовым методом, а в режиме смен. Они смогут уезжать домой и приезжать на работу, но при еженедельной сдаче ПЦР-анализа. При этом большинство сотрудников вакцинированы от COVID-19 или переболели, сейчас вопрос с прививками не стоит жестко на повестке дня", - сказала Шилова.

Первые смены в детских лагерях области откроются в конце мая. Отдых будет организован на базе 630 оздоровительных организаций, в том числе 20 загородных учреждений и 610 лагерей с дневным пребыванием.

Татьяна Ковалева