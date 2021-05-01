Генпрокуратура проследит за своевременным оказанием помощи погорельцам

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Генпрокуратура проследит за оказанием помощи жителям, чье имущество пострадало от огня в садоводческом обществе "Солнышко" Винзилинского муниципального образования Тюменского района. Об этом во время встречи с населением заявил заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев.

"Мы посмотрели все на месте, пообщались с населением, объяснили дальнейший порядок действий. Прокурор Тюменской области оперативно развернул рабочую группу, которая с каждым человеком работает индивидуально, выслушивает доводы. При необходимости будем помогать составлять документы для направления в суд", - сказал он.

Решение губернатора Тюменской области об оказании финансовой поддержки людей замгенпрокурора назвал своевременным. Сейчас главная задача – максимально оперативно довести эту помощь для людей.

"У всех разная ситуация. Сейчас надо помочь людям, постараемся сделать это быстро. Сегодня мы выслушали доводы жителей, которые по объективным причинам не успели достроить или зарегистрировать дома. Объективно это не вина людей. Мы проработаем этот вопрос", - уточнил Сергей Зайцев.

Заместитель генерального прокурора РФ будет работать в Тюменской области в течение двух дней. В программе рабочего визита – серия встреч с людьми, участие в совещаниях, а также проведение приема граждан по разным вопросам, в том числе по видео-конференц-связи.

"Сегодня у меня прием граждан, пострадавших от пожара, завтра тоже. Представление о ситуации в Тюменской области у меня есть. Меры принимаются достаточные. Сейчас после усиления группировки и техники будет перелом с пожарами", - подытожил он.

Екатерина Исаева, Александр Лабыкин