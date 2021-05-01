Александр Моор рассказал, на какую финансовую помощь могут рассчитывать жители СНТ "Солнышко"

| Фото: скриншот с трансляции | Фото: скриншот с трансляции

Финансовую помощь от регионального правительства получат граждане, у которых пострадало имущество и насаждения в СНТ "Солнышко" в районе деревни Пышминка Винзилинского муниципального образования Тюменского района.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в прямом эфире в официальных аккаунтах ВКонтакте и Одноклассники.

"Собственникам, у кого пострадали помещения, в которых они прописаны и это их единственное жилье, помощь выплатят по следующей формуле: площадь дома, поставленная на учет, умноженная на 50 тысяч 648 рублей (такова стоимость строительства одного квадратного метра в Тюменском районе). Для граждан, у которых есть еще жилье, разовая выплата составит 1 миллион рублей. Тем, у кого пострадали хозяйственные постройки, разовая выплата составит 200 тысяч рублей. На участках, где не было построек, но были насаждения, разовая выплата - 50 тысяч рублей", - сказал он.

За осуществление выплаты отвечает департамент социального развития Тюменской области.

"Мы прикладываем все усилия, чтобы не пострадали населенные пункты. Я рассматриваю как большое ЧП прорыв огня к садоводческому обществу "Солнышко". Поручаю департаменту социального развития оказать гражданам полное содействие в оформлении документов. Напоминаю, на территории Тюменской области действует режим ЧС. Неосторожное обращение с огнем может иметь самые серьезные последствия", - подытожил губернатор.