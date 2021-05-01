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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Сильный ветер и кратковременный дождь обещают синоптики тюменцам

Общество, 18:08 21 мая 2021

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Ветер порывами до 18 метров в секунду, кратковременный дождь обещают жителям Тюмени синоптики в ночь на 23 мая.

По информации Единого центра оперативного реагирования, 23 мая ночью будет кратковременный дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, западный, ночью 6–11 м/с, днем 8–13 м/с, порывы до 18 м/с, температура ночью +14,+16, днем +28,+30 градусов.

Горожан просят учитывать неблагоприятные погодные явления и быть острожными.

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# неблагоприятные погодные условия , погода , сильный ветер

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