Тюменская область вошла в пятерку регионов-лидеров по расходам на социальную сферу

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Социальные расходы консолидированного бюджета Тюменской области в 2020 году составили 91,74 тыс. рублей на одного жителя. Это, по данным экспертов РИА Новости, на 15% больше, чем годом ранее. Доля социальных расходов в суммарных расходах консолидированного бюджета Тюменской области в 2020 году - 59,9%.

Такие показатели позволили региону войти в пятерку лидеров (пятое место) по расходам на социальную сферу. Кстати, по соседству в рейтинге расположились все субъекты большой Тюменской области. На четвертом месте Ямало-Ненецкий автономный округ, где на социальное обеспечение каждого жителя в 2020 году потратили 94,77 тыс. рублей. Замыкает шестерку регионов-лидеров Ханты-Мансийский автономный округ - 87,01.

А на первом месте в рейтинге - Москва, где по итогам 2020 года объем скорректированных социальных расходов бюджета составил 124,76 тыс. рублей. На втором месте Сахалинская область - 107,68 тыс. рублей. На третьем месте Санкт-Петербург - 107,58 тыс. рублей.

"Таким образом, среди лидеров рейтинга преобладают столичные и сырьевые регионы, имеющие хорошие возможности для формирования доходной части бюджетов, - говорится в исследовании. - При этом доля социальных статей в суммарном объеме расходов консолидированных бюджетов большинства регионов-лидеров рейтинга находится на относительно невысоком уровне, что обусловлено значительными абсолютными объемами их бюджетов".

Это, как отмечают эксперты, позволяет регионам, поддерживая на высоком уровне социальные расходы, направлять из бюджета средства на финансирование других статей, в том числе на развитие экономики.

Последние четыре места в рейтинге заняли регионы Дальнего Востока. На последнем месте Чукотка, где по итогам 2020 года объем скорректированных социальных расходов бюджета составил 25,73 тыс. рублей на одного жителя. Предпоследнее место заняла Камчатка - 32,46 тыс. рублей. В аутсайдерах также Якутия (37,77 тыс.), Магадан (46,31 тыс.).

В рейтинге в качестве критерия сравнения использовались расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ по социальным статьям в расчете на одного жителя. При составлении рейтинга к социальным расходам были отнесены расходы на образование, культуру, кинематографию, здравоохранение, физическую культуру и спорт, социальную политику, которая включает расходы на пенсионное обеспечение, социальное обслуживание населения, социальное обеспечение населения, охрану семьи и детства и другие вопросы в области социальной политики.

В 2020 году, по оценке экспертов РИА Новости, суммарные расходы по социальным статьям на одного жителя в целом по стране увеличились на 21,6%. Эксперты зафиксировали рост почти во всех регионах за исключением одного - Ненецкого автономного округа (-4,3). Причем в большинстве регионов темпы роста были довольно высокими. Более чем на 10% скорректированные социальные расходы выросли в 81 регионе РФ, а в 30 из них рост превысил 25%.

"В 2021 году, учитывая ситуацию с ослаблением влияния коронавирусной инфекции на социально-экономическую ситуацию, и плавное восстановление экономики, можно ожидать снижения темпов роста социальных расходов бюджетов регионов, в частности за счет роста расходов по статье "Национальная экономика", - считают эксперты.