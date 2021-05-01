Голышмановский хор "Россияночка" получил 300 тыс. рублей от регионального правительства

| Фото: Первый фестиваль любительских коллективов Тюменской области ВКонтакте | Фото: Первый фестиваль любительских коллективов Тюменской области ВКонтакте

Хор "Россияночка" Голышмановского Дома культуры выиграл конкурс регионального департамента культуры по предоставлению субсидии любительским коллективам. 300 тыс. рублей коллектив направит на покупку новых сценических костюмов и обуви.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила руководитель хора Ирина Ларионова.

На конкурс среди любительских коллективов, который проводится с 2019 года, голышмановские артисты заявились с богатым портфолио. В итоге среди 18 заявок конкурсная комиссия выделила шесть победителей. Среди них хор "Россияночка".

"В нашем коллективе 16 человек все женщины, концертмейстер - мужчина. Коллективу 20 лет, за это время собрано достойное портфолио. У коллектива богатый репертуар – около 90 песен. Субсидия от регионального правительства – это огромная поддержка для любительского коллектива. И хорошо, что есть национальный проект "Культура", который поддерживает такие коллективы, как наш", - говорит Ирина Ларионова.

В хоре "Россияночка" участвуют люди разных профессий, творчески одаренные. Как заметила руководитель, они не только поют, но и занимаются декоративно-прикладным творчеством. Сейчас артисты заняты подготовкой выставки к 110-летию Голышманово.

Кстати, для праздника хор подготовил свою программу, в нее вошел 21 номер – это в основном песни патриотического характера. Впервые голышмановцы услышат авторскую песню Ирины Ларионовой о родном поселке.

Анжела Лебедева