В Тюменской области автомобилисты стали чаще встречать диких животных

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Дорожные инциденты, связанные с появлением на проезжей части диких животных, участились на дорогах Тюменской области. Два таких случая произошли 30 и 31 мая, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 4 часа 30 мая на 438-км автодороги Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск водитель автомобиля Hyundai Santa Fe при появлении на трассе, избегая с ним столкновения, изменила траекторию движения, машина съехала с проезжей части и попала на бордюрное ограждение. В ДТП пострадала восьмилетняя пассажирка иномарки, у девочки травма руки.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Вечером 31 мая на 185-м км дороги Курган — Тюмень автомобиль Cherry наехал на лося. Животное погибло. В аварии пострадала 36-летняя пассажирка автомобиля, у нее травма колена.

"Это уже третий наезд на диких животных на этом участке дороги. ГИБДД рекомендует автомобилистам быть внимательнее в темное время суток в местах миграции диких животных, где установлены специальные дорожные знаки", — отметили в региональной ГИБДД.