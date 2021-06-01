  • 1 июня 20211.06.2021вторник
  • В Тюмени 7..9 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Региональный оперштаб прокомментировал видео, на котором огнеборцы спасаются от пожара в реке

Общество, 19:42 01 июня 2021

оперштаб Тюменской области | Фото: оперштаб Тюменской области

На видео, где отряд огнеборцев спасается от огня в реке, снята группа работников парашютно-десантной пожарной службы ГБУ Свердловской области "Уральская база авиационной охраны лесов". Инцидент произошел в Вагайском районе 17 мая 2021 года.

В настоящее время они находятся по месту основной дислокации отряда. Пострадавших среди парашютистов-десантников нет.

Региональный оперштаб подчеркивает, что информация, в которой сообщается, что огнеборцы являются сотрудниками тюменских или федеральных служб МЧС, ФБУ "Авиалесоохрана", является неверной.

В администрации Вагайского района сообщили, что в настоящее время крупные пожары на этой территории локализованы. Угрозы людям и населенным пунктам нет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# пожароопасный сезон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:01 01.06.2021В Тюмени росгвардейцы поздравили с праздником детей из центра "Творчество"
19:42 01.06.2021Региональный оперштаб прокомментировал видео, на котором огнеборцы спасаются от пожара в реке
19:09 01.06.2021Тобольский проект по адаптивному конному спорту получил грант фонда Потанина
18:25 01.06.2021Рота солдат побывала на премьерном спектакле "Том Сойер" в Ишиме