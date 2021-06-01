Региональный оперштаб прокомментировал видео, на котором огнеборцы спасаются от пожара в реке

| Фото: оперштаб Тюменской области | Фото: оперштаб Тюменской области

На видео, где отряд огнеборцев спасается от огня в реке, снята группа работников парашютно-десантной пожарной службы ГБУ Свердловской области "Уральская база авиационной охраны лесов". Инцидент произошел в Вагайском районе 17 мая 2021 года.

В настоящее время они находятся по месту основной дислокации отряда. Пострадавших среди парашютистов-десантников нет.

Региональный оперштаб подчеркивает, что информация, в которой сообщается, что огнеборцы являются сотрудниками тюменских или федеральных служб МЧС, ФБУ "Авиалесоохрана", является неверной.

В администрации Вагайского района сообщили, что в настоящее время крупные пожары на этой территории локализованы. Угрозы людям и населенным пунктам нет.