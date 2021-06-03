В Тюмени прошел благотворительный аукцион детских работ

| Фото: ТРО "Опора России" | Фото: ТРО "Опора России"

Благотворительный аукцион детских работ прошел в Тюмени в торговом центре "СитиМолл" 29 мая. Организаторы выручили 16 тыс. 300 рублей.

Как рассказали в интервью корреспонденту "Тюменской линии" в ТРО "Опора России", участники аукциона охотно раскупили поделки детей.

14 детей с ОВЗ, из малообеспеченных, нуждающихся семей подготовили для аукциона поделки из дерева, стекла, бумаги, рисунки. Самому маленькому участнику было всего 4,5 года.

Стартовая цена за одну работу составляла 500 рублей. Максимум - 2 тыс. рублей. В итоге 16 тыс. 300 рублей передали юным авторам работ.

Устроители аукциона - председатель комитета "Опора-Созидание" Ирина Баранова и член комитета Марина Авдеева - предоставили детям материалы для работы в мастерской, вместе создавали предметы декора из простых вещей. В планах организаторов проводить благотворительные аукционы как можно чаще.

Анжела Лебедева