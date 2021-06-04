В Тюменском районе 200 дошколят участвуют в проекте закаливания

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Общую разминку и массовое обливание устроили на фестивале в Винзилинского детского сада "Малышок" Тюменского района. Так дети и педагоги подвели итоги четвертого года реализации проекта "Здоровое поколение 4+" в рамках областного проекта "Регион здоровья". Сейчас в нем участвуют 200 детей, сообщает администрация муниципалитета.

По итогам реализации проекта, отмечают родители и воспитатели, дети меньше болеют, чувствуют себя гораздо бодрее и энергичнее.

Опытом Винзилинского детского сада заинтересовались и коллеги из других детских садов Тюменского района.

Набор детей в группы закаливания в детском саду "Малышок" продолжается. Сейчас собираются предварительные заявки, затем ребята пройдут медицинское обследование, чтобы летом сначала приступить к процедурам растирания и обливания, а уже осенью полноценно начать закаливание во время утренних занятий.