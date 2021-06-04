  • 4 июня 20214.06.2021пятница
  • В Тюмени 13..15 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменском районе 200 дошколят участвуют в проекте закаливания

Общество, 19:08 04 июня 2021

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Общую разминку и массовое обливание устроили на фестивале в Винзилинского детского сада "Малышок" Тюменского района. Так дети и педагоги подвели итоги четвертого года реализации проекта "Здоровое поколение 4+" в рамках областного проекта "Регион здоровья". Сейчас в нем участвуют 200 детей, сообщает администрация муниципалитета.

По итогам реализации проекта, отмечают родители и воспитатели, дети меньше болеют, чувствуют себя гораздо бодрее и энергичнее.

Опытом Винзилинского детского сада заинтересовались и коллеги из других детских садов Тюменского района.

Набор детей в группы закаливания в детском саду "Малышок" продолжается. Сейчас собираются предварительные заявки, затем ребята пройдут медицинское обследование, чтобы летом сначала приступить к процедурам растирания и обливания, а уже осенью полноценно начать закаливание во время утренних занятий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# детский сад , закаливание

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:18 04.06.2021В Тюменской области муниципальным библиотекам окажут содействие в развитии проектов
19:08 04.06.2021В Тюменском районе 200 дошколят участвуют в проекте закаливания
18:57 04.06.2021Назван срок сдачи многоквартирника в Тюмени, строительство которого контролирует прокуратура
18:50 04.06.2021Тюменский предприниматель задолжал таможне 23 млн рублей