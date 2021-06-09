Победитель тюменского фестиваля литературы и искусства "БиблиоАрт" поедет в Крым

| Фото: БиблиоАрт-2019 ВКонтакте | Фото: БиблиоАрт-2019 ВКонтакте

V фестиваль литературы и искусства "БиблиоАРТ" пройдет на площади у Тюменской областной научной библиотеки им. Дмитрия Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) 18 июня с 17 до 20 часов. Он приурочен к празднованию 435-летия Тюмени, сообщают организаторы.

Фестиваль направлен на повышение читательской активности тюменцев и привлечение к ресурсам библиотеки. Главный приз фестиваля – путевка в Крым на 10 дней.

В рамках фестиваля состоится мотопробег тюменских байкеров с флагами России, Тюменской области, библиотеки, фестиваля. Мотопробег стартует в 16 часов 30 минут от филиала детской библиотека им. К. Я. Лагунова (ул. Тульская, 4/3), проедет у специальной библиотеки для слепых (ул. Холодильная, 84) к финальной точке к площади перед Тюменской областной научной библиотекой (ул. Орджоникидзе, 59). Там состоится передача флага фестиваля и открытие мероприятия в 17 часов.

Здесь будут работать три основные площадки:"АРТконцерт", "АРТдетство" и "АРТмастерская".

На площадке "АРТконцерт" с 17 до 20 часов выступят музыкальная группа "Ху-Га", аккордеонист Павел Егоров AkBoys, команда КВН "Алое Лера", ансамбль "Чарiвницi", ансамбль танца "Денс Хит", ансамбль народной песни "Златоцвет", хореографический коллектив "DEORO" и другие.

Площадка "АРТдетство" будет работать с 17 до 20 часов. Начнется интерактивная программа "Беготня-шоу" творческой группы EUPHORIA, аниматоры на ходулях от театра-проекта "Чудейство", интерактивная площадка "Большие головоломки", мимы от театра анимации "Альтер-Эго", аниматоры от детского игрового пространства "Страна Чудес".

На площадке "АРТмастерская" с 17 до 20 часов для всех желающих пройдут мастер-классы по игре на барабанах, ткацкому делу, изготовлению тряпичных кукол. Будут работать мастера шаржа "Экспресс-портрет", DJ-школа по работе с музыкальным оборудованием.

Желающим получить эксклюзивный читательский билет "БиблиоАРТ 2021" необходимо иметь при себе паспорт. Выездной бар "Welcome Drink" угостит приятным охлаждающим авторским коктейлем "БиблиоАрт".

В программе - розыгрыш призов в беспроигрышной викторине.

Для этого нужно прийти в отдел регистрации пользователей, получить или предъявить уже имеющийся читательский билет (обязательно при себе иметь паспорт), а вместе с ним билет участника викторины.

Спецпризы от партнеров фестиваля: сертификаты от рекламно-производственной фирмы "Принт Экспресс" на изготовление холста, от творческой группы "EUPHORIA", билеты от кинотеатра "Премьер" и от молодежного театра имени В. С. Загоруйко "Ангажемент", сертификаты в боулинг от развлекательного центра "Астероид". Главный приз фестиваля – путевка в Крым от оператора автобусных туров "Тура Тур".

Вход на все площадки бесплатный.