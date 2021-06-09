Тюменцам предлагают создать автомотомаршруты для всероссийского конкурса

| фото из личного архива Альфии Кабировой | фото из личного архива Альфии Кабировой

На первый Всероссийский конкурс по созданию межрегиональных и региональных автомотомаршрутов приглашает тюменцев проект ОНФ "Россия здесь". Его цель - изменение имиджа страны через создание привлекательных образов малой Родины силами местных креативных сообществ в рамках межрегиональных туристических маршрутов, сообщают организаторы.

Участвовать могут россияне от 16 лет, коллективы, а также представители туристических организаций.

Предусмотрены четыре основных номинации: "Культурно-познавательный маршрут", "Событийный маршрут", "Маршрут выходного дня" и "Межрегиональный маршрут".

Специальные номинации партнеров конкурса - "Этномаршрут" – номинация межрегионального культурно-познавательного проекта "Узоры городов России" и маршрут, совмещенный с "народным" маршрутом - номинация дирекции ассоциации межмуниципального сотрудничества "Сибирский тракт".

Конкурсные работы принимаются до 31 июля 2021 года включительно. Финал конкурса, включающий защиту работ финалистов перед экспертным советом и выбор победителей, пройдет в сентябре 2021 года.

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