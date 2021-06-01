В Тюмени реконструировали работу ГАИ времен 40-50 годов ХХ века

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Историческая реконструкция дорожного движения и работы автоинспекторов времен 40-50 годов ХХ века прошла на ул. Кирова в Тюмени.

Здесь показали ретропатрульный транспорт: мотоцикл и автомобиль "Москвич". Автоинспекторы в форме сотрудников милиции и ГАИ 40-50-хх годов останавливали проезжавшие раритетные машины. Как рассказали в региональной ГИБДД, место проведения выбрано не случайно — в здании № 24 на этой улице находилась первая областная ГАИ.

Волонтеры продемонстрировали архивные фотографии сотрудников ОРУД-ГАИ 40-60-х гг. прошлого века.

Главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко пообщался с ветеранами и молодыми сотрудниками Госавтоинспекции, вручил юбилейные сувениры и пожелал здоровья.

Временно исполняющий обязанности начальника Госавтоинспекции региона Андрей Миллер поблагодарил ветеранов ГИБДД и юных инспекторов движения за содействие в проведении мероприятий по обеспечению дорожной безопасности.

Историк, краевед, председатель Общественного совета УМВД России по Тюменской области Александр Петрушин рассказал об истории тюменского дорожного движения и развитии транспортной системы.

"В 1944-м году в Тюмени насчитывалось 386 транспортных средств. На Госавтоинспекцию, согласно приказу НКВД, приходилось 10 штатных единиц, шесть было заполнено. В отделе ГАИ Тюменского УВД были два мотоцикла и один учебный автомобиль и два мотоцикла дорожного надзора. В районных органах - шесть мотоциклов", — рассказали в ГИБДД.

Событие организовали в рамках старта юбилейных мероприятий, посвященных 85-летию Госавтоинспекции МВД России.