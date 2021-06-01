Очередная донорская суббота пройдет в Тюмени 26 июня

| Фото: из сообщества "Тюменский ГМУ" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Тюменский ГМУ" во ВКонтакте (архив)

Очередная донорская суббота состоится в Тюмени 26 июня. Желающие пополнить банк крови могут прийти на областную станцию переливания крови с 8 до 13 часов, сообщают организаторы.

Необходимо прийти в рабочее время на станцию переливания крови с паспортом и СНИЛС. Тех, кто приходят в первый раз, сначала направят на обследование, донация в качестве донора возможна будет через три дня.

Кром того, в июне в районах Тюменской области будут работать выездные бригады. 15 и 16 июня кровь могут сдать жителя Ялуторовска. 17 июня бригада станции скорой помощи заедет в с. Хохлово, а 18 июня — в с. Старый Кавдык.

22 и 23 июня мобильный пункт пробудет в Нижней Тавде. 24 июня выездная бригада посетит Черепаново, а 25 июня она побывает в Чугунаево. В Велижанах и Бухтале специалисты остановятся 29 и 30 июня.