  • 15 июня 202115.06.2021вторник
  • USD71,6797
    EUR87,3274
  • В Тюмени 29..31 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Очередная донорская суббота пройдет в Тюмени 26 июня

Общество, 09:35 15 июня 2021

из сообщества "Тюменский ГМУ" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Тюменский ГМУ" во ВКонтакте (архив)

Очередная донорская суббота состоится в Тюмени 26 июня. Желающие пополнить банк крови могут прийти на областную станцию переливания крови с 8 до 13 часов, сообщают организаторы.

Необходимо прийти в рабочее время на станцию переливания крови с паспортом и СНИЛС. Тех, кто приходят в первый раз, сначала направят на обследование, донация в качестве донора возможна будет через три дня.

Кром того, в июне в районах Тюменской области будут работать выездные бригады. 15 и 16 июня кровь могут сдать жителя Ялуторовска. 17 июня бригада станции скорой помощи заедет в с. Хохлово, а 18 июня — в с. Старый Кавдык.

22 и 23 июня мобильный пункт пробудет в Нижней Тавде. 24 июня выездная бригада посетит Черепаново, а 25 июня она побывает в Чугунаево. В Велижанах и Бухтале специалисты остановятся 29 и 30 июня.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# станция переливания крови

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:05 15.06.2021В Тобольске подростков, которые отравились, выписали из больницы
10:54 15.06.2021Как подготовиться к вакцинации от COVID-19, разъяснили тюменцам
10:43 15.06.2021Самозанятые в Тюмени выиграли гранты на производство шоколада и разработку игр
10:00 15.06.2021Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий планирует привиться от COVID-19 в ближайшее время