Тюменская область заняла десятое место в рейтинге уровня благосостояния семей в 2020 году

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Тюменская область замкнула десятку лидеров рейтинга по уровню благосостояния семей в российских регионах в 2020 году.

В тюменских семьях с двумя детьми, как утверждают эксперты РИА Рейтинг, которые провели данное исследование по заказу РИА Новости, после всех необходимых трат, которые не могут быть ниже прожиточного минимума в регионе, потенциально свободный остаток денежных средств составляет 42 тыс. 65 рублей. У семьи с одним ребенком эта сумма посолиднее – 54 тыс. 833 рубля.

В среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2020 года после минимальных жизненно необходимых трат (в объеме прожиточных минимумов взрослых и детей) потенциально возможный остаток составляет 41,9 тыс. рублей.

В лидирующей группе рейтинга по благосостоянию семей, как и в предыдущие десять лет, представители нефтегазодобывающих регионов и столица.

Первую строчку занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, оставаясь бессменным лидером рейтинга. По итогам 2020 года на Ямале потенциальный остаток средства составил 105,4 тыс. рублей.

Второе место в рейтинге сохранила за собой Сахалинская область, в которой потенциально возможный денежный остаток составил 75,3 тыс. рублей. Москва, как и год назад, заняла третье место – в столичных семьях потенциально возможный денежный остаток составляет 73,4 тыс. рублей.

Следом за ними на четвертой и пятой строчках расположились Чукотский автономный округ и Магаданская область соответственно, которые по сравнению с прошлым годом улучшили свои позиции. В семьях на Чукотке потенциально возможный денежный остаток составляет 68,1 тыс. рублей, в магаданских семьях – 65 тыс. рублей.

Шестое место занимает Санкт-Петербург – 64 тыс. 840 рублей. На седьмом Ханты-Мансийский автономный округ-Югра – 60 тыс. 879 рублей. Восьмое место - Ненецкий автономный округ (53 тыс. 881 рубль). Девятое место - Республика Саха (Якутия) (47 тыс. 72 рубля)

Результаты проведенного исследования в очередной раз свидетельствуют о том, что разрыв между материальным положением семей в различных регионах огромен и пока отчетливой тенденции к его сокращению не просматривается. Менее 10 тыс. остается в свободном распоряжении у семей в пяти российских регионах. Там содержать семью с двумя детьми очень сложно, отмечают составители рейтинга.

В аутсайдерах по благосостоянию семей по итогам 2020 года оказались Алтайский край (9,8 тыс. рублей потенциально возможного свободного остатка после минимальных расходов семьи), Псковская область (7,8 тыс.), Чечня (5,8 тыс.), Ивановская область (4,9 тыс.) и Кабардино-Балкария (2,4 тыс.).

При составлении рейтинга, сообщает РИА Новости, была взята условная семья, в которой двое взрослых и один или двое детей. Для подсчетов складывались две чистых среднегодовых зарплаты (без учета НДФЛ), из полученной суммы вычитали региональный прожиточный минимум с учетом категории членов семьи. В исследовании использованы прожиточные минимумы работающих и детей.

Потенциально возможный остаток денежных средств скорректирован на величину потребительской корзины региона, чтобы сопоставить российские субъекты с разным уровнем цен. Эксперты пояснили, что в реальности минимальные расходы семей выше, чем прожиточный минимум, поскольку официальная статистика не может учитывать все особенности той или иной семьи, но ниже эти затраты, определенно, быть не могут. Поэтому остаток денежных средств является максимально возможным значением для среднестатистической семьи при условии минимальных жизненно необходимых затрат. Полученный результат, а именно потенциально возможный денежный остаток семей с двумя детьми после минимальных трат, является результатом модельного расчета и выступает в рейтинге в качестве индикатора, позволяющего проводить сравнительную оценку регионов.